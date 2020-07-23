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    İstanbul'da İnternet dolandırıcılarına operasyon

    Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri,Esenyurt ve Sultangazi başta olmak üzere çok sayıda ilçede internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir çeteye yönelik operasyon düzenlendi.
    • DHA
    • 23.07.2020 - 06:12
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    İstanbul'da İnternet dolandırıcılarına operasyon

     

    İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnternet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir çetenin peşine düştü.

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen polis ekipleri, sabah saatlerinde Esenyurt ve Sultangazi başta olmak üzere çok sayıda ilçede eş zamanlı operasyon yaptı.

    İstanbul'da İnternet dolandırıcılarına operasyon #1

    ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan operasyona, özel hareket timleri de destek verdi. Operasyon kapsamında polis, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir site ile Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binaya baskın yapıldı.

    Siber Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri adreslerde arama yaptı. Aramalar esnasında özel harlat timleri de sokakta güvenlik önlemi aldı. Operasında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul'da İnternet dolandırıcılarına operasyon VİDEO

    İstanbul'da İnternet dolandırıcılarına operasyon #2

    İstanbul'da İnternet dolandırıcılarına operasyon #3

    İstanbul'da İnternet dolandırıcılarına operasyon #4

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