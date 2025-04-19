İstanbul'da iş merkezinde başlayıp binaya sıçrayan yangın söndürüldü

AA
İstanbul Başakşehir'de Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Bodur Sokak'ta 4 katlı bir iş merkezinin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
4 KATLI APARTMANA SIÇRADI
Kısa sürede büyüyen ve iş merkezinin tamamını saran yangın, bitişiğindeki 4 katlı apartmana ve sokak üzerinde park halindeki araçlara sıçradı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 SAATİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
Apartman sakinleri tahliye edilirken, yangına müdahale için çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, iş merkezindeki 6 iş yeri, bitişikteki apartman ve araçlar zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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