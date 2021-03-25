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    İstanbul'da kaygan yolda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı

    Kağıthane'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollar sürücüleri olumsuz etkiledi
    • DHA
    • 25.03.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 08:52
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    İstanbul'da kaygan yolda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı

    İstanbul bugün de kar yağışıyla uyandı.

    Sabah saatlerinde başlayan yağışla kısa sürede istanbul beyaza büründü.

    SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

    İşlerine gitmek isteyen vatandaşlar otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı.

    Kağıthane ara sokaklarda birçok kişi yolda kaldı.

    Araçlar patinaj çekerek güçlükle ilerledi.

    İstanbul da kaygan yolda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı #1

    İstanbul da kaygan yolda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı #2

    İstanbul da kaygan yolda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı #3

    İstanbul da kaygan yolda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı #4

    İstanbul da kaygan yolda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı #5

    İstanbul da kaygan yolda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı #6

    İstanbul da kaygan yolda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı #7

    İstanbul da kaygan yolda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı #8

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