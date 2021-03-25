İstanbul'da kaygan yolda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı
Kağıthane'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollar sürücüleri olumsuz etkiledi
- DHA
- 25.03.2021 - 08:46
- Güncelleme : 25.03.2021 - 08:52
İstanbul bugün de kar yağışıyla uyandı.
Sabah saatlerinde başlayan yağışla kısa sürede istanbul beyaza büründü.
SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI
İşlerine gitmek isteyen vatandaşlar otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı.
Kağıthane ara sokaklarda birçok kişi yolda kaldı.
Araçlar patinaj çekerek güçlükle ilerledi.