İstanbul'da kişisel verileri para karşılığı satan çete çökertildi Siber Suçlarla Mücadele kapsamında vatandaşların kimlik, adres, iletişim, sağlık, eğitim, tapu gibi kişisel verilerini izinsiz bir şekilde ele geçirerek para karşılığı sattığı tespit edilen örgüte operasyon düzenlendi. 6 kişi tutuklandı.

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DHA

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir siber örgütün peşine düştü.

Bir süre şüpheli grupları takip eden güvenlik güçleri, şahısların vatandaşlara ait kimlik, adres, iletişim, sağlık, eğitim, tapu gibi kişisel verilere ulaştığını tespit etti.

Çetenin, vatandaşların kişisel verilerini çalarak para karşılığında sattığı belirlendi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Sanal devriye ekipleri, çalışmalarını tamamladıktan sonra şüphelilerin adres ve eklentilerine baskınlar düzenledi.

İstanbul merkez olmak üzere Burdur, Bursa, Giresun, Malatya, Antalya, Sakarya ve Ankara'daki adreslerde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi.

11 kişi gözaltına alındı

Yapılan operasyonlarda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden ise 2'si adli kontrolle serbest kalırken 6 kişi tutuklandı.

İncelemeler devam ediyor

Öte yandan bir şüphelinin yurt dışında olduğu, 2 şüphelinin ise firari olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)