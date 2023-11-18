Hırsızların tecrübesi pes dedirtti..
Vurgunun adresi İstanbul.
Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Bakırköy Zeytinlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sabaha karşı 2 ayrı motosikletle gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 soyguncu, kuyumculuk yapan işyerinin kepengini önceden kopyalanmış uzaktan kumanda ile açtı.
7 milyon lira değerinde mücevher çaldılar
Ardından içeriye giren şahıslar tezgahta bulunan 7 milyon lira değerindeki altın ve pırlantaları yaklaşık 1 dakika içerisinde çaldı. Çaldıklarını yanlarındaki getirdikleri bir çantanın içerisinde boşaltan soyguncular, ardından geldikleri motosiklete binerek kayıplara karıştı.
Polis soyguncuların peşinde
Soygun anları kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından alarmın çalması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede işyerinin soyulduğu tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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