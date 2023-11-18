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İstanbul'da kuyumcu soygunu! 1 dakikada 7 milyon liralık mücevher çaldılar

İstanbul'da kuyumcu soygunu! 1 dakikada 7 milyon liralık mücevher çaldılar Bakırköy’de motosikletle bir kuyumcunun önüne gelen maskeli ve kapüşonlu 4 soyguncu, uzaktan kumandayla kepengini açtıkları iş yerinden 1 dakika içerisinde 7 milyon lira değerinde mücevherat çaldı. Soygun anları kameralara yansıdı.