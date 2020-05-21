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    İstanbul'da kuyumculara giren iki hırsız yakalandı

    Farklı kuyumculardan yaklaşık 700 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kaldı.
    • AA
    • 21.05.2020 - 12:15
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    İstanbul'da kuyumculara giren iki hırsız yakalandı

    İstabul'da polis ekipleri, Ümraniye'de bir kuyumcudan 20 imitasyon bilezik ve 450 gram gümüş takı, Maltepe'de bir kuyumcudan 300 bin lira değerinde altın ve  Üsküdar'da bir kuyumcudan 400 bin lira değerinde altın çalınması olaylarına yönelik çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler, iş yerleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek  şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

    2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Polis ekipleri, düzenlediği operasyonla hırsızlık olayına karışan Aytaç O. ve Mehmet İ.A.'yı yakaladı.

    Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüphelilerden Aytaç O. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Mehmet İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Polisin olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.

    Kuyumculardan 700 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliler


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