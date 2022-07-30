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    İstanbul’da meteor yağmuru

    Her yıl temmuz ortasından ağustos ortasına kadar görülebilen Delta Aquarids meteor yağmuru İstanbul’da gözlemlendi.
    • 30.07.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 09:26
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    İstanbul’da meteor yağmuru

    İstanbul semalarında dün gece meteor yağmuru vardı…

    AA'nın haberine göre Delta Aquarids meteor yağmuru, net bir şekilde gözlemlenebildi.

    Her sene temmuz sonu ile ağustos ortası arasında gerçekleşen ve şu an mevcut olan Marsden ve Kracht Sungrazing kuyruklu yıldızlarını oluşturan bir parçalanmanın ürünü olan meteorların akışı, görsel şölene dönüşüyor.

    İlk kez 1870 yılında kaydedildi

    Megakentteki meteor yağmuru, en net ve iyi şekilde Güney Yarımküre'den ve Kuzey Yarımküre'nin güneyinden görülebildi.

    Bu yıllık olay ilk kez G. L. Tupman tarafından 1870 yılında 27 Temmuz ile 6 Ağustos arasında 65 meteor gözlemi ile kaydedildi.

    İstanbul’da gökyüzü Stop-Motion tekniği ile görüntülend VİDEO


    İstanbul’da meteor yağmuru #1

    İstanbul’da meteor yağmuru #2

    İstanbul’da meteor yağmuru #3


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