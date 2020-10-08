İstanbul'da metrobüs kazası: 7 yaralı
Zeytinburnu'nda iki metrobüsün çarpışması nedeniyle 7 kişi yaralandı. Kaza yolcu ve araç yoğunluğuna neden oldu.
- AA
- 08.10.2020 - 20:33
İstanbul'da, Beylikdüzü yönüne seyir halindeki bir metrobüse, Merter İstasyonunda durağa yanaştığı sırada arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.
Kazada 7 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, daha sonra ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.
İstanbul'da metrobüs kazası VİDEO
ARAÇ VE YOLCU YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU
Kazaya karışan iki metrobüsün kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri yeniden normale döndü.
Kaza nedeniyle Beylikdüzü yönündeki metrobüs hattında bir süre araç kuyrukları oluşurken, diğer istasyonlar da yoğunluk yaşandı.