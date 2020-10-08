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    İstanbul'da metrobüs kazası: 7 yaralı

    Zeytinburnu'nda iki metrobüsün çarpışması nedeniyle 7 kişi yaralandı. Kaza yolcu ve araç yoğunluğuna neden oldu.
    • AA
    • 08.10.2020 - 20:33
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    İstanbul'da metrobüs kazası: 7 yaralı

    İstanbul'da, Beylikdüzü yönüne seyir halindeki bir metrobüse, Merter İstasyonunda durağa yanaştığı sırada arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

    Kazada 7 kişi yaralandı.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, daha sonra ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

    İstanbul'da metrobüs kazası VİDEO

    ARAÇ VE YOLCU YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

    Kazaya karışan iki metrobüsün kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri yeniden normale döndü.

    Kaza nedeniyle Beylikdüzü yönündeki metrobüs hattında bir süre araç kuyrukları oluşurken, diğer istasyonlar da yoğunluk yaşandı.

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