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İstanbul'da metrobüs kazası: 7 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası: 7 yaralı

Zeytinburnu'nda iki metrobüsün çarpışması nedeniyle 7 kişi yaralandı. Kaza yolcu ve araç yoğunluğuna neden oldu.