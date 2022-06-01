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    İstanbul'da motosiklet ve taksilere polis denetimi

    İstanbul'da denetimlerde yakalanan korsan taksici, kendini "Hayır işi yaptım" diyerek savundu.
    • 01.06.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 18:00
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    İstanbul'da motosiklet ve taksilere polis denetimi

    İstanbul Trafik Tescil Şube Müdürülüğü ekipleri, Fatih Vatan Caddesi'nde motosikletli sürücüler ile taksicileri denetledi.

    Saat 14.00'te başlayan denetimler saat 16.00'a kadar devam etti. Motosiklet sürücülerinde ehliyet, kask, plaka denetimi yapan ekipler, taksicilerin ise taksimetreleri ile kemerlerini kontrol etti.

    Trafik ekipleri denetim sırasında bir korsan taksici de yakaladı.

    Korsan taksiciye 9 bin lira ceza

    Yapılan denetimlerde kask takmadan trafiğe çıkan Mete K.'ye, 196 lira cezai işlem uygulandı. Denetim sırasında polisin yanında yolcu indiren Muhammed Hussam Maksosh'a ise 9 bin 125 lira ceza yazıldı.

    "Bundan sonra hayır işi yapmayacağız"

    Taksi sürücüsü Maksosh'i, "Korsan taksicilik yapmıyorum. Bir arkadaşım 'bu arkadaşı al metronun yanında bırak' dedi. Aldım, 100 metre ileride bırakacaktım. Ama arkadaşlar inanmıyor. Bizim firmamız var, bu işe ihtiyacımız yok. Bundan sonra hayır işi yapmayacağız." dedi.

    DHA'nın haberine göre; ehliyeti olduğu halde ceza puanı dolduğu için motor kullanması yasak olan ve 3 bin 675 lira ceza uygulanan Barış B. de, "Ehliyetim var ama ceza puanım dolduğu için taşıyamıyorum. Daha önce de 8 bin liraya yakın ceza kesildi. 2 gün önce de ödedim." ifadelerini kullandı.

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    İstanbul da motosiklet ve taksilere polis denetimi #10


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