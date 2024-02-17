İstanbul'da namaz ile dalga geçip sosyal medyada paylaştı Sosyal medya platformunda paylaştığı videoda, adı Erdem Dilbaz olan bir kullanıcı, eline aldığı matkabı çalıştırarak namaz kılıyormuş gibi görünerek "Robokıble" etiketiyle paylaşım yaptı.

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İHA

İstanbul'da Erdem Dilbaz adlı bir sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı video ile tepkiye neden oldu.



Matkabı çalıştırıp mekanik seslerle namaz kıldı

Videoda, Dilbaz'ın kendisini robot gibi göstererek namaz ile alay ettiği görüldü.



Sol elinde bir matkap tutarak mekanik sesler çıkaran Dilbaz, bu hareketiyle kendisini bir robota benzetti. Ardından, namaz kılıyormuş gibi poz veren Dilbaz, videoyu bir arkadaşına çektirdi.

Videoyu çeken kişinin ise kahkahalar attığı duyuldu.

Dilbaz'ın 'satanist - feminist' yazılı tişörtlerle paylaşımı ortaya çıktı

O anları paylaşan Dilbaz aynı zamanda Taksim caminin ışıklandırmasının yanıp sönmesi ile de dalga geçerek yeni parti Beyoğlu’nda notu ile paylaşım yaptı.

Dilbaz'ın aynı zamanda satanist ve feminist yazılı tişörtlerle de paylaşım yaptığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)