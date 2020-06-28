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    İstanbul'da narkozun etkisiyle abdest alan Mehmet Amca

    bir hastanede ameliyat olduktan sonra narkozun etkisindeyken abdest alan amcanın videosu sosyal medyada beğeni topluyor.
    • İHA
    • 28.06.2020 - 13:55
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    İstanbul'da narkozun etkisiyle abdest alan Mehmet Amca #1

    İstanbul'daki bir hastanede genel anestezi ile ameliyat olan 80 yaşındaki Mehmet Coşkun, ameliyat sonrası uyanırken narkozun etkisinde abdest almaya başladı.

    Coşkun’un, narkozdayken ellerini, yüzünü ve kollarını yıkama hareketleri yaptı.

    BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

    Kolunda serum takılı olduğu halde abdestin bütün gerekliliklerini hareketleri ile yerine getirdi. Bu sırada yakınları tarafından görüntülenen Coşkun’un videosu, sosyal medyada beğeni topladı.

    İstanbul'da narkozun etkisindeyken abdest alan amca İZLE

    Çok sayıda izlenme alan videoya sempatik yorumlar yapıldı.

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