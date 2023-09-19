İstanbul'da polis aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Sultanbeyli'de polis aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis otosunu kullanan bir polis memuru da yaralandı.

İHA İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde saat 01.00 sıralarında, Petrol Yolu Caddesi üzerinde, ismi öğrenilemeyen 42 GF 369 plakalı aracın sürücü yokuş aşağı inerken hızını alamayarak, önce cadde üzerinde gelen polis aracına vurup ardından aydınlatma direğine ve müstakil bir evin duvarına çarparak durabildi. Polis araçta sıkıştı Kazanın ardından polis memuru aracın içinde sıkıştı. Kazanın sesiyle evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar kaza olduğunu görünce sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedavi altına alındı Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan polis memurunu araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı polis memuruna olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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