İstanbul'da sağanak trafiği olumsuz etkiledi İstanbul'da etkili olan sağanakla birlikte akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 18.00'de yüzde 80'i aştı.

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ensonhaber.com

Türkiye, en sıcak yaz ayını geride bıraktı...

Kasım ayında yağış yüzünü gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu beklenen yağış özellikle İstanbul dahil yurdun batı kısımlarında devam ediyor.

Hafta sonunu yağışla geçiren Megakentliler, haftaya yağışla devam etti.

Bunun üzerine her yağmur sonrası ortaya çıkan manzaralar kaçınılmaz oldu.

Megakent'in birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik durma noktasına geldi

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Göztepe ve Kartal arasında her iki istikamette de bazı bölgelerde yoğunluk gözlendi.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir bölgesinde, Edirne istikameti Sancaktepe bölgesinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolu Kartal-Kadıköy arası her iki yönde trafik ağır ilerliyor. TEM otoyolu Samandıra-Ataşehir arasında da her iki yönde trafik ağır ilerlerken, Şile otoyolu Altunizade-Ümraniye arasında yoğunluk görülüyor.

Köprü geçişlerinde yoğunluk

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası'na girişte başlayan trafik Ümraniye'ye kadar devam ediyor.

Trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 18.00'de yüzde 83'e kadar çıktı.

Mesaisi bitenler ile öğrencilerin hareketli olduğu akşam saatlerinde kentteki toplu taşıma araçları ile duraklarda kalabalık oluştu.