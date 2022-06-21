İstanbul'da sağanak uyarısı yapıldı

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da sağanak uyarısı yaptı. Gök gürültülü sağanağın sabah 10'a kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da kısa süren sıcaklıkların ardından yağış geri dönüyor.

Açıklamayı Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yaptı.

Gök gürültülü sağanak uyarısı

Verilen bilgiye göre, bu gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda (İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi, Yalova, Kocaeli, Sakarya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Vatandaşlar olumsuzluklara karşı tedbirli olmalı

AA'nın haberine göre, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.