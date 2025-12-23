İstanbul'da sağanak yağış kaza getirdi: Tünel’de takla attı

- İstanbul Üsküdar'da Tantavi Tüneli'nde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil takla attı.
- Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
- Kısa süreli aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
İstanbul'da Üsküdar'da saat 04.30 sıralarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tünelde trafik kısa süreli olarak aksarken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.