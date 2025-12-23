Abone ol: Google News

İstanbul'da sağanak yağış kaza getirdi: Tünel’de takla attı

Üsküdar'da Tantavi Tüneli’nde, Kısıklı-Ümraniye istikametinde yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 07:31
  • İstanbul Üsküdar'da Tantavi Tüneli'nde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil takla attı.
  • Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
  • Kısa süreli aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

İstanbul'da Üsküdar'da saat 04.30 sıralarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tünelde trafik kısa süreli olarak aksarken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

