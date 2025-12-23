İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yıl tedbirleri için toplantı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirlerine yönelik hazırlık ve koordinasyon toplantısının gerçekleştirildiğini açıkladı.

'YENİ YIL TEDBİRLERİ' TOPLANTISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla yeni yıl tedbirlerine ilişkin hazırlık ve koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Paylaşımda, toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

VALİLERLE DE TOPLANTI YAPILDI

Bakan Yerlikaya, video konferans sistemi aracılığıyla 81 valinin katılımıyla yeni yıl tedbirleri koordinasyon toplantısını gerçekleştirdiklerini de belirtti. Bakan Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşılaması amacıyla il bazlı hazırlıklar ele alındı, sahadaki uygulamanın bütüncül şekilde yürütülmesi için ortak çalışma esasları tekrar gözden geçirildi. Emniyetimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizce, başta trafik düzeni, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu alanlar olmak üzere gerekli planlamalar yapıldı" dedi.