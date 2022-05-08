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    İstanbul'da şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yollar

    İstanbul'da Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 8 Mayıs Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
    • 08.05.2022 - 00:20
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    İstanbul'da şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yollar

    İstanbul Valiliği, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

    Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

    Açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'nda 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle saat 11.00'den itibaren bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtilerek alternatif güzergahlar verildi.

    İşte trafiğe kapatılacak yollar;

    Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.

    Alternatif güzergâhlar ise şöyle; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı.

    İstanbul da şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yollar #1


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