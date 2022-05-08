İstanbul'da şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yollar

İstanbul'da Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 8 Mayıs Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Valiliği, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'nda 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle saat 11.00'den itibaren bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtilerek alternatif güzergahlar verildi.

İşte trafiğe kapatılacak yollar;

Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif güzergâhlar ise şöyle; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı.