Esenyurt'ta taksiciler arasında çıkan kavgada bir taksici hayatını kaybetti. Olayın ardından eylem yapan taksicilere polis müdahale etti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, iki taksi durağı çalışanları arasında anlaşmazlıktan dolayı kavga çıktı.

Kavgada Taner Aras (40) isimli taksici silahlı saldırıya uğradı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aras vücuduna isabet eden mermiler neticesinde hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen ve konuyla ilgili çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da taksicilerin kavgasında 1 kişi öldü VİDEO

Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

CADDE ÜZERİNDE EYLEM

Hayatını kaybeden Aras'ın meslektaşları ise eylem yaptı. Doğan Araslı Bulvarı'nda saldırıyı protesto eden taksiciler yolu kapatmak istedi. Eylem yapmaya çalışan taksicilere polis müdahale etti. Bir kişi gözaltına alırken eylem kısa sürede son buldu.



































