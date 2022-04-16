İstanbul'da TEM otoyolunda hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı
İstanbul'un Seyrantepe ilçesi TEM Otoyolu'nda bir hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı, yol trafiğe kapatıldı.
- 16.04.2022 - 17:15
- Güncelleme : 16.04.2022 - 18:12
İstanbul'da TEM otoyolunda faciadan dönüldü.
Saat 16.15 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısı Edirne istikametinde meydana gelen olayda, damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yol üstündeki yön tabelasına çarptı.
Tabela parçalandı
DHA'nın haberine göre, tabelanın büyük bölümü parçalandı, direkler hasar gördü. Talebanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
İstanbul'da TEM otoyolunda hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı VİDEO