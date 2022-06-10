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    İstanbul'da ticari taksi alev aldı

    Seyir halinde olan ve içerisinde yolcu bulunan ticari taksi motor kısmından alev aldı. Taksi kullanılamaz hale geldi.
    • 10.06.2022 - 23:22
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    İstanbul'da ticari taksi alev aldı

    İstanbul akşam saatlerinde Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan ticari takside yangın çıktı.

    Araç motor kısmından yanmaya başladı

    Engin Güzel’in kullandığı ticari taksi, içindeki yolcuyla seyir halindeyken motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Aracın motor kısmından dumanların çıktığını gören Engin Güzel, aracı durdurup kendisini ve yolcuyu aşağıya indirdi.

    Motor kısmındaki yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını kaplarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    İstanbul da ticari taksi alev aldı #1

    Taksi kullanılamaz hale geldi

    İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ticari taksi kullanılamaz hale geldi.

    İstanbul da ticari taksi alev aldı #2

    "Su attık ama kurtaramadık"

    Yangın anını anlatan taksi şoförü Engin Güzel, “Araba birdenbire yanmaya başladı. Seyir halindeydim daha sonra durdum. Baktım motor yanıyor. Müdahale edemedik. Su attık ama kurtaramadık. Yolcu vardı indi gitti.” dedi.

    İstanbul da ticari taksi alev aldı #3


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