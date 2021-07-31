Başakşehir ilçesinde seyir halinde bulunan tır yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

İstanbulun Başakşehir ilçesinde plastik ve kumaş yükleri taşıyan tır yanmaya başladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde yaşandı.

Plastik, kumaş ve ayakkabı taşıyan Mehmet Elalmış yönetimindeki tırın dorsesi alev alev yandı.

İstanbul'da tır yandı VİDEO

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İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Tırın şoför kabininde çıkan yangın dorseye de sıçradı. Sürücü, tırı hemen yolun kenarına çekti ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yapmış olduğu müdahaleler ile alevleri söndürürken, tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.