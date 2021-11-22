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    İstanbul'da tırın açılan damperi üst geçide takıldı

    Büyükçekmece ilçesinde seyir halinde olan bir tırın damperi açılarak, üst geçide çaptı. Damper üst geçide takılı kalırken, tırın ön kısmı yaklaşık 20 metre sürüklendi.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 23:15
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 23:22
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    İstanbul'da tırın açılan damperi üst geçide takıldı

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşanan olay kısa sürede korku dolu anlar yaşattı.

    Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde yaşandı.

    İstanbul da tırın açılan damperi üst geçide takıldı #1

    TIRIN DAMPERİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI

    Yolda ilerleyen Engin Kurnaz idaresindeki 34 GR 9662 plakalı tırın damperi açıldı. Sürücü, kendisini uyarmak için diğer sürücülerin çaldığı kornaları duymazken, kamyonun damperi üst geçide çarptı.

    Damper üst geçide takılı kalırken, tırın ön kısmı yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

    İstanbul'da tırın açılan damperi üst geçide takıldı VİDEO

    İstanbul da tırın açılan damperi üst geçide takıldı #2

    "MİLLET KORNA ÇALDI AMA ARKADAŞ DUYMADI"

    Kaza nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

    Yaşanan kazayı anlatan Murat Gökben, "Yolda gelirken damper açıldı. Sonra üst geçide vurdu. Yaralanan olmadı. Millet korna çaldı ama arkadaş duymadı" dedi.

    İstanbul da tırın açılan damperi üst geçide takıldı #3

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