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    İstanbul’da trafik durma noktasına geldi

    İstanbul’da trafik durma noktasına geldi

    İstanbul'da aralıklarla etkisini iki gündür sürdüren yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
    • İHA
    • 09.10.2020 - 18:00
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 3 gündür süren uyarılarının ardından İstanbul'da iki gündür yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

    Öğle saatlerinde güneşli havanın ardından yağış başladı. Akşam mesai bitiminde ise etkisini artıran yağış, sürücülere zor anlar yaşattı.

    Yağış nedeniyle Avrupa ve Anadolu yakasında trafik yoğunluğu oluştu.

    YOĞUNLUK YÜZDE 81

    Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik haritasında yoğunluk yüzde 81'e ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.

    İstanbul’da trafik durma noktasına geldi #1

    İstanbul’da trafik durma noktasına geldi #2

    İstanbul’da trafik yoğunluğu VİDEO

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