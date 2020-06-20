İstanbul'da trafik kazası: Aynı aileden 6 yaralı

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Arnavutköy'de bir otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı.

İstanbul Arnavutköy'de, Abdullah Gül Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak bir ağaca çarptı.

Kazada Nuri Yılmaz, Zeliha Yılmaz, Doğan Yılmaz ve adı öğrenilemeyen bir kadın ile 2 çocuğu yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ise mahallinde sıkıştı. Yaralılara ilk müdahale çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından yapıldı.

Yaşları küçük olan 2 çocuk ve annesi, çevredeki vatandaşların yardımıyla başka bir otomobille hastaneye götürüldü.

SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı 3 kişiye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



































