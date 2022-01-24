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    İstanbul'da trafikte kalan sürücüler müzik açıp oynadı

    İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda kar yağışı nedeniyle trafikte kalan sürücüler, müzik açarak eğlendi.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 20:49
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 20:52
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    İstanbul'da trafikte kalan sürücüler müzik açıp oynadı

    İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar devam ediyor.

    İşten çıkıp eve gitmeye çalışan birçok sürücü, kar nedeniyle oluşan trafikte mahsur kaldı.

    MÜZİK AÇIP OYUN OYNADILAR

    Basın Ekspres Yolu'nda ise bir grup sürücü, duran trafikte araçlarından inerek müzik açtı, yol ortasında oynadı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da trafikte kalan sürücüler müzik açıp oynadı VİDEO

    İstanbul da trafikte kalan sürücüler müzik açıp oynadı #1

    İstanbul da trafikte kalan sürücüler müzik açıp oynadı #2


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