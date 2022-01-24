İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda kar yağışı nedeniyle trafikte kalan sürücüler, müzik açarak eğlendi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar devam ediyor.

İşten çıkıp eve gitmeye çalışan birçok sürücü, kar nedeniyle oluşan trafikte mahsur kaldı.

MÜZİK AÇIP OYUN OYNADILAR

Basın Ekspres Yolu'nda ise bir grup sürücü, duran trafikte araçlarından inerek müzik açtı, yol ortasında oynadı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da trafikte kalan sürücüler müzik açıp oynadı VİDEO