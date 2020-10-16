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    İstanbul'da tramvay seferleri durdu

    Beyazıt Laleli durağında tır üzerindeki iş makinasının tramvaya enerji sağlayan elektrik kablolarına çarpması sonucu yaşanan kopma nedeniyle tramvay seferleri iki yönlü olarak tamamen durdu.
    • İHA
    • 16.10.2020 - 00:38
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    İstanbul'da tramvay seferleri durdu

    İstanbul'da, tramvaya enerji sağlayan elektrik hattındaki kablolarda tır üzerindeki iş makinasının çarpması sonucu kopmalar meydana geldi.

    Elektrik hattındaki yaşanan kopma nedeniyle tramvay seferleri iki yönlü olarak tamamen durdu.

    KABLOLARIN TAMİRİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Tramvaydaki yolcular alternatif seferlerle yoluna devam ederken ekipler ise, kabloların tamiri için çalışma başlattı.

    İstanbul'da tramvay seferleri durdu VİDEO

    İstanbul da tramvay seferleri durdu #1

    İstanbul da tramvay seferleri durdu #2

    İstanbul da tramvay seferleri durdu #3

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