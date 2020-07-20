İki yetişkin ve üç çocuğun motosiklet üzerinde tehlikeye aldırış etmeden yaptıkları yolculuk kameraya yansıdı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Fatih Bulvarı'nda iki yetişkin ve üç çocuğun, motosiklet üzerindeki yolculukları, tehlikeli anlara sebep oldu.

CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Hepsi kasksız halde yolculuk yapan motosikletliler, tehlikeye aldırış etmeden ana cadde üzerinde uzun süre ilerlerken o anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

İstanbul'da üç çocukla motosikletli yolculuk ViDEO

ATAŞEHİR'DE DE AYNI GÖRÜNTÜ

Öte yandan Ataşehir D-100 karayolunda da yine üzerinde bir çocuk ve iki yetişkinin bulunduğu motosiklet yolculuğu vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Görüntülerde, üzerinde çuval bulunan sepetli motosikletteki biri çocuk, iki yetişkin hiçbir önlem almadan yolculuk yapmaya devam etti. Cep telefonuyla kayda alındıklarını fark eden yetişkinlerden biri tepki gösterdi.

Bir süre ilerleyen motosiklet gözden kayboldu.