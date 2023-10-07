İstanbul'da üst geçide çarpan tır devrildi

İHA
İstanbul'da gece saat 03.00 sıralarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde, Rauf Orbay Caddesi Florya istikametine seyreden, Cemil K. idaresindeki 34 BGV 26 plakalı tır üst geçide çarptı.
Hafif yaralandılar
Çarpmanın etkisiyle tır ve dorsesindeki konteynır ayrı yerlere savrulurken sürücü Cemil K. ve yanında bulunan Ruslan A. kazayı hafif yaralı atlattı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Tedavi altına alındılar
Sürücü Cemil K. ve Ruslan A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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