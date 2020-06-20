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- İstanbul'da sınav öncesi yollar boş, otobüsler dolu
İstanbul'da sınav öncesi yollar boş, otobüsler dolu
- İHA
- 20.06.2020 - 09:04
Koronavirüs nedeniyle Liselere Giriş Sınavı'na girecek öğrenciler için getirilen, saat 09.00'dan 15.00'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı, nedeniyle İstanbul'da otoyollardaki hareketlilik azaldı.
Kısıtlama kapsamı dışında kalan vatandaşların sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü. Metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.
ÖĞRENCİLER İÇİN TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ DEVAM EDECEK
Bugün saat 9.00'da başlayacak olan kısmi sokağa çıkma yasağı, 6 saat sürecek. Kısıtlamada öğrenciler için toplu taşıma araçları çalışacak.
istanbul'da sınav öncesi yollar boş, otobüsler dolu VİDEO
ÖĞRENCİLER OKUL ÖNLERİNDE YOĞUNLUK OLUŞTURDU
Öte yandan Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 800 bin öğrencinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav saat 09.30’da başladı.
Sınava girecek öğrenciler duraklarda ve okul önlerinde kalabalıklar oluşturdu.
Erkenden okul önlerine gelen öğrenciler aileleri ile birlikte sınava gireceği saati bekledi. Sınav saati yaklaşınca öğrenciler bir bir içeriye alındı. Maske takan öğrencilerin heyecanı dikkatlerden kaçmadı.