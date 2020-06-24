İstanbul'da yeniden cemaatle sabah namazı

Vakit namazlarının cemaatle kılınabileceği açıklamasının ardından, cemaatle ilk namaz kılındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, camilerde cemaatle namaz kılınması yasaklanmıştı.

Normalleşme süreciyle birlikte ,Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak tüm vakit namazlarının camilerde kılınabileceği açıklamasının ardından, İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde cemaatle ilk sabah namazı kılındı.

MASKE VE SOSYAL MESAFEYE UYULDU

Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okunurken bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

Kılınan sabah namazında cemaatin sosyal mesafe ve maske kuralına uyduğu görüntülendi.

Birçok vatandaşın katıldığı namaz sonrası, Eyüp Sultan Türbesi önünde dualar edildi.

16 MART'TAN BERİ CEMAATLE SABAH NAMAZI KILINMIYORDU

Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan İstanbul'un camileri 29 Mayıs'ta cuma namazıyla cemaatine kavuşmuş, öğle ve ikindi vakitleri ile cuma namazları bu tarihten itibaren cemaatle kılınmıştı.