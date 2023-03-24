İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda arıza

İHA
İstanbul'da akşam saatlerinde ulaşımda yaşanılan aksaklık vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yenikapı-Kirazlı Metrosu'nda arıza yaşandı.
Metro İstanbul, Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığını duyurdu.
Arıza, yaklaşık 1 saat sonra giderilmesiyle seferler normale döndü.
Seferler normale döndü
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından arızaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür" ifadeleri kullanıldı.