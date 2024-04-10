İstanbul'da yüzyıllık bayramlaşma geleneği: Uzun kuyruk oluşturdular memleketlerinde asırlardır devam eden bayram sabahı geleneğini İstanbul’da sürdüren vatandaşlar, namaz sonrası boş bir arazide tek sıra halinde uzun kuyruk oluşturarak bayramlaştı.

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İHA

Yurt genelinde bayramlaşma sevinci var...

11 ayın sultanını bu sabah bayram namazıyla uğurlayan milyonlarca vatandaş, ardından aileleriyle ve sevdikleriyle bayramlaşma faslına geçti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ise ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Çok sayıda vatandaş, memleketlerinde asırlardır devam eden bayram sabahı geleneğini burada da sürdürüyor.

Arazide uzun kuyruklar oluşturdular

Bayram namazının ardından mahalledeki boş arazide tek sıralı kuyruklar oluşturan vatandaşların bayramlaştığı anlar havadan görüntülendi.

Bayramlaşma sonrası yöresel lezzetlerden yiyen vatandaşlar, ardından toplu mezarlık ziyaretleri ile ev ziyaretleri yapıyor.

"Memlekette ne yapılıyorsa burada da aynısını yapıyoruz"

Bayramlaşmayla ilgili konuşan Boğazköy İstiklal Mahallesi Muhtarı Ersin Esenboğa, “Geleneksel büyüklerimizden gördüğümüz bir bayramlaşma, biz de devam ettiriyoruz. İnşallah bizim gençlerimiz de devam edecek. Memlekette her ev ne yapıyorsa burada da aynısını yapmaya devam ediyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.” şeklinde konuştu.

"Yüzyıllık geleneğimizi İstanbul’a getirdik"

Yıllardır bayramlaşmaya katılan Cevdet Kayan, “Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Gördüğünüz gibi yüzyıllık geleneğimizi İstanbul’a getirdik. İlk önce bayram namazı, sonrasında bayramlaşma ve sonrasında yöresel yemeğimizi yiyoruz. Bu şekilde geleneğimizi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)