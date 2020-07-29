İstanbullu bayram alışverişine çıktı: Lokum ilgi görüyor

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle alışverişe çıkan vatandaş, bu yıl daha sağlıklı olduğunu düşündüğü lokuma, çikolatadan daha çok ilgi gösteriyor.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İstanbul'da yaşayan vatandaşlar alışveriş için Eminönü’ne akın etti.

Koronavirüs gölgesindeki ikinci bayram olan Kurban Bayramı için Eminönü’ne akın eden vatandaşlar, bayram hazırlığı telaşına düştü.

ESNAF, VATANDAŞIN DAHA ÇOK LOKUM ALDIĞINI SÖYLEDİ

Eminönü esnafı, bu bayramın geçtiğimiz Ramazan Bayramı’na göre biraz daha hareketli olduğunu belirterek, vatandaşın çikolata yerine daha çok lokum aldığını söyledi.

"DAHA SAĞLIKLI, BİLDİĞİMİZ BİR YİYECEK"

Bayram için alışveriş yaptığını belirten bir vatandaş, “Daha çok lokum tercih ediyoruz. Evdekilere alıiveriş yaptım. Çocuklara şeker yerine lokum alıyoruz. En azından daha sağlıklı bildiğimiz bir yiyecek” dedi.

"LOKUMA TALEP ARTTI"

Esnaf Veysel Kandemir, pandemiden dolayı satışlar bu sene yarı yarıya düştüğünü belirterek, "Eskiden bayramlarda şeker ve çikolatalar daha çok alınıyordu. Bu sene baktığımız zaman daha çok lokuma talep arttı. Pandemiden dolayı toptancılarda fiyatlar düştü. Bu sebeple lokumun maliyeti de düşüyor. Vatandaş daha çok lokuma yöneldiğini söyleyebilirim. Şeker, çikolata ve lokum gibi ürünler almak isteyen vatandaşlar genelde 100 lirayı gözden çıkarıyorlar" diye konuştu.





"BİR AİLE ORTALAMA 100 LİRADAN ALIŞVERİŞ YAPIYOR"

Bir diğer esnaf Hasan Öner de, bayramdan dolayı biraz hareketlilik olduğunu söyleyerek, "Ayasofya açıldıktan sonra piyasaya bir canlılık geldiğini söyleyebiliriz. Ramazan Bayramı’na göre biraz daha hareketlilik var. Vatandaş, tedbirini alarak bayram alışverişini yapıyor. Vatandaşlar daha çok lokum tercih ediyor. Bir aile ortalama olarak 100 liradan alışverişini yapıyor" ifadelerini kullandı.



