İstanbullular evcil hayvanlarıyla yolculuk yapabilecek

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni bir karar aldı.

Ulaşımda evcil hayvan kurallarını genişleten İBB, vatandaşların sahiplendikleri hayvanlarıyla birlikte seyahat edebilme şartlarını yeniden düzenledi.

Karara göre; metro, otobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarında rehber ve 5 kilogramdan hafif köpekler, kediler ve kuşlar gün boyu seyahat edebilecek.

Öte yandan 5 kilogramdan fazla köpeklerin ise 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında yolculuk yapmasına karar verildi.

İBB'nin resmi sitede paylaştığı 'Evcil hayvanların toplu ulaşım araçlarında seyahat şartları' ise şu şekilde:

Bununla birlikte köpeklerin ağızlık ve tasmalarıyla, kedilerin özel çantalarıyla, kuşların da kafes içinde olması yeterli olacak.

Rehber köpekler, günün her saati refakat ettikleri kişi ile birlikte sisteme kabul edilir.



Küçük köpekler (5 kg.’den küçük), tasma ve ağızlık takılı olmak şartı ile sadece kucakta taşınarak günün her saati seyahat edebilir.



Orta boy ve büyük köpekler, (5kg’den fazla) 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında tasma ve ağızlıkları takılı olmak şartı ile seyahat edebilirler. Kediler, özel tasarlanmış kedi çantaları, sepetler ya da kafesle taşınmak şartı ile seyahat edebilir.



Küçük evcil kuş türleri kafeste taşınmak şartı ile istasyon ve araçlara kabul edilir.



Rehber köpekler de sisteme girişine izin verilen tüm köpekler gibi uzunluğu 50 cm.’yi geçmeyecek bir tasma ve ağızlığı takılı olarak sahibi tarafından kontrol altında seyahat edebilir.



Kedilerin okul çantası, pazar çantası, spor sırt çantaları, malzeme kutuları, koliler, el çantaları ve benzeri malzemeler ile taşınmasına izin verilmeyecek. Belirtilen koşullarda taşınmayan kedilerin tasmasıyla ve kucakta taşınsa dahi seyahatine izin verilmeyecek.



Kafesler ve kafes dışında taşınıyor ise tüm köpekler, araç içerisinde zeminde ve sahibinin yakınında bulunacak. Kafesin hiçbir şekilde koltuklara konulmasına ve köpeklerin koltuklara oturtulmasına izin verilmeyecek.



İşletme tarafından belirlenmiş “Köpekle Seyahat Kuralları”na aykırı davranışlar halinde, köpek sahipleri hakkında Türk Borçlar Kanunu 67-68. Maddeleri ve Türk Ceza Kanunu 177. Maddesi uyarınca gerekli yasal girişimlerde bulunulacak.



Şahıslar, ekipmanlar ve kullanım alanlarının uğradığı her türlü zararın tazmininden ve hayvanların sebep olacağı kirliliğin (dışkı, idrar vb.) temizlenmesinden köpek sahipleri sorumlu olacak.

