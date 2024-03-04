İstanbulluların çilesi bitmiyor! Metrobüs durağındaki yürüyen merdiven aniden durdu: 3 yaralı Mecidiyeköy'de metrobüs durağındaki yürüyen merdivenin aniden durması sonucu üstündeki vatandaşlar aşağı doğru savruldu. Olayda 3 kişi yaralandı.

İHA

5 yıldır CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor.

Bu kez metrobüs durağındaki yürüyen merdiven arızası, haftanın ilk gününde binlerce vatandaşı mağdur etti.

Saat 16.30 sıralarında Şişli ilçesi Mecidiyeköy metrobüs durağında meydana gelen olayda, vatandaşlar yürüyen merdivenlerin kullanarak durağa ulaşmak isterken cihaz, bilinmeyen bir nedenle aniden durdu.

Aniden duran merdivenden düştüler: 3 yaralı

Yürüyen merdivenin aniden durması sonucu üzerindeki vatandaşlar, dengesini kaybederek aşağı savruldu. Ortalığın bir anda karıştığı olayda 3 kişi yaralandı. Panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Durakta yoğunluk yaşandı

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, arızalanan merdiven, yetkililer tarafından kullanım dışı bırakıldı.

Öte yandan olay sonrası Mecidiyeköy metrobüs durağında yoğunluk meydana geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)