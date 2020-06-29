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    İstanbulluların dönüş çilesi gece de sürdü

    İstanbulluların dönüş çilesi gece de sürdü

    Tatilden araçlarıyla dönen İstanbullu vatandaşlar, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.
    • İHA
    • 29.06.2020 - 05:59
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    İstanbulluların dönüş çilesi gece de sürdü #1

    Edirne’den yola çıkan tatilcilerin İstanbul’a dönüşü sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Malkara ilçesi civarında trafik durma noktasına geldi.

    10 KİLOMETRELİK KUYRUK

    Çavuşköy Mahallesi ile Ahievren Mahallesi arasındaki 10 kilometrelik yol boyunca trafik kilitlendi. Yol çalışmaları nedeniyle Edirne’den yola çıkan tatilcilerin İstanbul’a gidişi çileye dönüştü. Akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece devam etti.

    Bölgeye giden jandarma ve polis ekipleri, trafiğin açılması için müdahalede bulundu.

    İstanbulluların dönüş çilesi gece de sürdü

    İstanbulluların dönüş çilesi gece de sürdü #2

    İstanbulluların dönüş çilesi gece de sürdü #3

    İstanbulluların dönüş çilesi gece de sürdü #4

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