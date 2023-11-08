İstanbul'un barajları alarm veriyor: Doluluk oranı 17'nin altında İstanbul'u besleyen barajlarda her geçen gün su miktarı daha da azalıyor. Yağışsız geçen günler sebebiyle su oranı yüzde 17'nin altına düştü. Yetkililer su tasarrufuna dair uyarılarını sürdürüyor.

ensonhaber.com

İstanbul'da kurak günler sürüyor..

Megakentte yağış eksikliğinden dolayı barjlarda doluluk oranı düşmeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) açıkladığı son verilere göre durum hiçte iç açıcı değil.

Barajlarsa su vesiyesi düşüyor: 16,83

İSKİ'nin internet sitesinden açıklanan verilere göre, İstanbul genelinde baraj doluluk oranı 16.83 olarak duyuruldu. Doluluk oranı 7 Kasım Salı günü yüzde 17,1, 6 Kasım Pazartesi günü ise yüzde 17,31 olarak ölçülmüştü.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, su kullanımı konusunda İstanbulluların dikkatli olması çağrısını yineledi.

İstanbul baraj doluluk oranları

Ömerli Barajı 35,96



Darlık Barajı 27,47



Elmalı Barajı 16,9



Terkos Barajı 7,83



Alibey Barajı 16,11



Büyükçekmece Barajı 3,86



Sazlıdere Barajı 2,27



Istrancalar Barajı 19,08



Kazandere Barajı 7,02



Pabuçdere Barajı 3,42

Su seviyesi en düşük Sazlıdere Barajı

Kentte su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Sazlıdere oldu.

Barajda su doluluk oranı geçen yıl 5 Kasım'da yüzde 44,02 iken bugün itibarıyla yüzde 2,27'ye geriledi.

Pabuçdere Barajı ise kuruma noktasına geldi. Bugün su doluluk oranı 3,42 iken, geçen yılın aynı dönemde yüzde 3,42 ölçülmüştü.

Kazandere Barajı'nda da geçen sene 5 Kasım'da yüzde 27,01 olarak tespit edilen doluluk oranı yüzde 7,2'e kadar düştü.

Geçen yıl yüzde 43 seviyelerindeydi

Terkos Barajı'nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 7,83 olurken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 43,34 olarak kayıtlara geçmişti.

Elmalı Barajı'nda geçen yıl 5 Kasım'da 43,58 olan doluluk oranı, bugün 16,9 seviyesinde ölçüldü.

Alibey Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 22,9 olan doluluk oranı yüzde 16,11'e düştü. Bu oran, son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.

Istrancalar'da ise geçen yıl yüzde 26,78 olan doluluk oranı, bugün yüzde 19,08 olarak belirlendi.

Darlık Barajı'nda da geçen yıl 5 Kasım'da yüzde 41,72'lik doluluk oranı, bugün yüzde 27,47 oldu.