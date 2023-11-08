İstanbul'un barajlarında kırmızı alarm: Sazlıdere Barajı'na su ilave edildi Megakent'in önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı’nın doluluk oranı geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 olarak ölçülürken, bu yıl aynı tarihlerde yüzde 2,27’ye geriledi.

İHA

Yurt genelinde yağışsız geçen günler barajları olumsuz etkiliyor.

Öyle ki İstanbul'da barajlar sinyal vermeye devam ediyor.

Megakent'te yaz mevsiminde görülen yüksek sıcaklıkların ardından birçok barajda su seviyesi son yılların en düşük oranında ölçüldü.

Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 2 azaldı

İstanbul’un önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı da adeta kurudu.

Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 doluluk oranına sahip olan baraj bu yıl aynı tarihlerde yapılan ölçümlerde yüzde 2,27 doluluk oranına geriledi.

Baraja su ilave edildi

Adeta kuruma noktasına gelen Sazlıdere Barajı’na gece saatlerinde İSKİ ekipleri tarafından Şamlardan su ilave edildi.

Barajın doluluk oranının normal seyrettiği zamanlarda suyun yaklaşık 7 metre altında kaldığı öğrenilen köprüden araçlar geçti.

Sandalye atarak keyif yaptılar

Bazı vatandaşlar normal şartlarda metrelerce su dolu olan yerlere sandalye atarak keyif yaptı.

Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya gelen Sazlıdere Barajı drone ile havadan görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)