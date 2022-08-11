İstanbul'un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor

İstanbul'un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun yaptığı araştırmaya göre, İstanbul'da yer alan 39 ilçenin 12 tanesinde Sivaslılar çoğunlukta.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul'un ilçelerinde yaşayanların memleketleri hakkında bir araştırma yaptı.

Araştırmada İstanbul'un 39 ilçesinde en çok Sivaslıların yaşadığı ortaya çıktı.

İstanbul'un ilçelerinde en çok hangi memleketlilerin yaşadığı verileri ise şu şekilde:

Şişli

Şişli Nüfusu: 284 bin 294 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Çekmeköy

Çekmeköy Nüfusu: 288 bin 585 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Sarıyer

Sarıyer Nüfusu: 349 bin 968 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Beylikdüzü

Beylikdüzü Nüfusu: 398 bin 122 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Ataşehir

Ataşehir Nüfusu: 427 bin 217 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Kağıthane

Kağıthane Nüfusu: 454 bin 550 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Üsküdar

Üsküdar Nüfusu: 525 bin 395 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Maltepe

Maltepe Nüfusu: 525 bin 566 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Bahçelievler

Bahçelievler Nüfusu: 605 bin 300 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Ümraniye

Ümraniye Nüfusu: 726 bin 758 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Pendik

Pendik Nüfusu: 741 bin 895 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Beşiktaş

Beşiktaş Nüfusu: 178 bin 938 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas





Adalar

Adalar Nüfusu: 16 bin 372 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

Şile

Şile Nüfusu: 41 bin 627 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

Çatalca

Çatalca Nüfusu: 76 bin 131 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

Kadıköy

Kadıköy Nüfusu: 485 bin 233 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul (Yerlilerinin en fazla bulunduğu ilçe Kadıköy)

Silivri

Silivri Nüfusu: 209 bin 014 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Büyükçekmece

Büyükçekmece Nüfusu: 269 bin 160 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Avcılar

Avcılar Nüfusu: 457 bin 981 kişi



En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Sancaktepe

Sancaktepe Nüfusu: 474 bin 668 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Küçükçekmece

Küçükçekmece Nüfusu: 805 bin 930 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Bakırköy

Bakırköy Nüfusu: 228 bin 759 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

Esenler

Esenler Nüfusu: 447 bin 116 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

Başakşehir

Başakşehir Nüfusu: 503 bin 243 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

Beyoğlu

Beyoğlu Nüfusu: 233 bin 322 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

Beykoz

Beykoz Nüfusu: 248 bin 595 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

Beykoz

Beykoz Nüfusu: 248 bin 595 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

Eyüpsultan

Eyüpsultan Nüfusu: 417 bin 360 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

Bayrampaşa

Bayrampaşa Nüfusu: 274 bin 884

En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

Fatih

Fatih Nüfusu: 382 bin 990 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

Arnavutköy

Arnavutköy Nüfusu: 312 bin 023 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

Sultanbeyli

Sultanbeyli Nüfusu:349 bin 485 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

Güngören

Güngören Nüfusu: 283 bin 083 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Trabzon

Zeytinburnu

Zeytinburnu Nüfusu: 293 bin 839 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Mardin

Kartal

Kartal Nüfusu: 480 bin 738

En çok hangi ilden vatandaş var: Erzincan

Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa Nüfusu: 493 bin 096 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Siirt

Sultangazi

Sultangazi Nüfusu: 543 bin 380 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Adıyaman

Bağcılar

Bağcılar Nüfusu: 744 bin 351 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Bitlis

Esenyurt

Esenyurt Nüfusu: 977 bin 489 kişi

En çok hangi ilden vatandaş var: Van