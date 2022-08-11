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    İstanbul'un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun yaptığı araştırmaya göre, İstanbul'da yer alan 39 ilçenin 12 tanesinde Sivaslılar çoğunlukta.
    • 11.08.2022 - 23:54
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 00:06
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    İstanbul'un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul'un ilçelerinde yaşayanların memleketleri hakkında bir araştırma yaptı.

    Araştırmada İstanbul'un 39 ilçesinde en çok Sivaslıların yaşadığı ortaya çıktı.

    İstanbul'un ilçelerinde en çok hangi memleketlilerin yaşadığı verileri ise şu şekilde:

    Şişli

    Şişli Nüfusu: 284 bin 294 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #1

    Çekmeköy

    Çekmeköy Nüfusu: 288 bin 585 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #2

    Sarıyer

    Sarıyer Nüfusu: 349 bin 968 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #3

    Beylikdüzü

    Beylikdüzü Nüfusu: 398 bin 122 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #4

    Ataşehir

    Ataşehir Nüfusu: 427 bin 217 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #5

    Kağıthane

    Kağıthane Nüfusu: 454 bin 550 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #6

    Üsküdar

    Üsküdar Nüfusu: 525 bin 395 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #7

    Maltepe

    Maltepe Nüfusu: 525 bin 566 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #8

    Bahçelievler

    Bahçelievler Nüfusu: 605 bin 300 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #9

    Ümraniye

    Ümraniye Nüfusu: 726 bin 758 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #10

    Pendik

    Pendik Nüfusu: 741 bin 895 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #11

    Beşiktaş

    Beşiktaş Nüfusu: 178 bin 938 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #12

    Adalar

    Adalar Nüfusu: 16 bin 372 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #13

    Şile

    Şile Nüfusu: 41 bin 627 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #14

    Çatalca

    Çatalca Nüfusu: 76 bin 131 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #15

    Kadıköy

    Kadıköy Nüfusu: 485 bin 233 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul (Yerlilerinin en fazla bulunduğu ilçe Kadıköy)

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #16

    Silivri

    Silivri Nüfusu: 209 bin 014 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #17

    Büyükçekmece

    Büyükçekmece Nüfusu: 269 bin 160 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #18

    Avcılar

    Avcılar Nüfusu: 457 bin 981 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #19

    Sancaktepe

    Sancaktepe Nüfusu: 474 bin 668 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #20

    Küçükçekmece

    Küçükçekmece Nüfusu: 805 bin 930 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #21

    Bakırköy

    Bakırköy Nüfusu: 228 bin 759 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #22

    Esenler

    Esenler Nüfusu: 447 bin 116 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #23

    Başakşehir

    Başakşehir Nüfusu: 503 bin 243 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #24

    Beyoğlu

    Beyoğlu Nüfusu: 233 bin 322 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #25

    Beykoz

    Beykoz Nüfusu: 248 bin 595 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #26

    Beykoz

    Beykoz Nüfusu: 248 bin 595 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #27

    Eyüpsultan

    Eyüpsultan Nüfusu: 417 bin 360 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #28

    Bayrampaşa

    Bayrampaşa Nüfusu: 274 bin 884

    En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #29

    Fatih

    Fatih Nüfusu: 382 bin 990 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #30

    Arnavutköy

    Arnavutköy Nüfusu: 312 bin 023 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #31

    Sultanbeyli

    Sultanbeyli Nüfusu:349 bin 485 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #32

    Güngören

    Güngören Nüfusu: 283 bin 083 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Trabzon

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #33

    Zeytinburnu

    Zeytinburnu Nüfusu: 293 bin 839 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Mardin

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #34

    Kartal

    Kartal Nüfusu: 480 bin 738

    En çok hangi ilden vatandaş var: Erzincan

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #35

    Gaziosmanpaşa

    Gaziosmanpaşa Nüfusu: 493 bin 096 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Siirt

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #36

    Sultangazi

    Sultangazi Nüfusu: 543 bin 380 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Adıyaman

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #37

    Bağcılar

    Bağcılar Nüfusu: 744 bin 351 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Bitlis

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #38

    Esenyurt

    Esenyurt Nüfusu: 977 bin 489 kişi

    En çok hangi ilden vatandaş var: Van

    İstanbul un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor #39


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