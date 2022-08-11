İstanbul'un ilçelerinde en çok Sivaslılar yaşıyor
- 11.08.2022 - 23:54
- Güncelleme : 12.08.2022 - 00:06
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul'un ilçelerinde yaşayanların memleketleri hakkında bir araştırma yaptı.
Araştırmada İstanbul'un 39 ilçesinde en çok Sivaslıların yaşadığı ortaya çıktı.
İstanbul'un ilçelerinde en çok hangi memleketlilerin yaşadığı verileri ise şu şekilde:
Şişli
Şişli Nüfusu: 284 bin 294 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Çekmeköy
Çekmeköy Nüfusu: 288 bin 585 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Sarıyer
Sarıyer Nüfusu: 349 bin 968 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Beylikdüzü
Beylikdüzü Nüfusu: 398 bin 122 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Ataşehir
Ataşehir Nüfusu: 427 bin 217 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Kağıthane
Kağıthane Nüfusu: 454 bin 550 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Üsküdar
Üsküdar Nüfusu: 525 bin 395 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Maltepe
Maltepe Nüfusu: 525 bin 566 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Bahçelievler
Bahçelievler Nüfusu: 605 bin 300 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Ümraniye
Ümraniye Nüfusu: 726 bin 758 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Pendik
Pendik Nüfusu: 741 bin 895 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Beşiktaş
Beşiktaş Nüfusu: 178 bin 938 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
Adalar
Adalar Nüfusu: 16 bin 372 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
Şile
Şile Nüfusu: 41 bin 627 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
Çatalca
Çatalca Nüfusu: 76 bin 131 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
Kadıköy
Kadıköy Nüfusu: 485 bin 233 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul (Yerlilerinin en fazla bulunduğu ilçe Kadıköy)
Silivri
Silivri Nüfusu: 209 bin 014 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
Büyükçekmece
Büyükçekmece Nüfusu: 269 bin 160 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
Avcılar
Avcılar Nüfusu: 457 bin 981 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
Sancaktepe
Sancaktepe Nüfusu: 474 bin 668 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
Küçükçekmece
Küçükçekmece Nüfusu: 805 bin 930 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
Bakırköy
Bakırköy Nüfusu: 228 bin 759 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya
Esenler
Esenler Nüfusu: 447 bin 116 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya
Başakşehir
Başakşehir Nüfusu: 503 bin 243 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya
Beyoğlu
Beyoğlu Nüfusu: 233 bin 322 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
Beykoz
Beykoz Nüfusu: 248 bin 595 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
Beykoz
Beykoz Nüfusu: 248 bin 595 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
Eyüpsultan
Eyüpsultan Nüfusu: 417 bin 360 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
Bayrampaşa
Bayrampaşa Nüfusu: 274 bin 884
En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu
Fatih
Fatih Nüfusu: 382 bin 990 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu
Arnavutköy
Arnavutköy Nüfusu: 312 bin 023 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum
Sultanbeyli
Sultanbeyli Nüfusu:349 bin 485 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum
Güngören
Güngören Nüfusu: 283 bin 083 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Trabzon
Zeytinburnu
Zeytinburnu Nüfusu: 293 bin 839 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Mardin
Kartal
Kartal Nüfusu: 480 bin 738
En çok hangi ilden vatandaş var: Erzincan
Gaziosmanpaşa
Gaziosmanpaşa Nüfusu: 493 bin 096 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Siirt
Sultangazi
Sultangazi Nüfusu: 543 bin 380 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Adıyaman
Bağcılar
Bağcılar Nüfusu: 744 bin 351 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Bitlis
Esenyurt
Esenyurt Nüfusu: 977 bin 489 kişi
En çok hangi ilden vatandaş var: Van