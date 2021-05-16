Eşsiz tarihi dokusu ve turistik yerleriyle her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği İstanbul, binalara rağmen güzelliği ile tebessüm ettirdi.

Dünyanın en güzel şehirlerinden olan İstanbul, şu sıralar en sessiz dönemini geçiriyor…

Tam kapanmada neredeyse nüfusun yarıya yakını başka şehirlere giderken, ilk bilinen sorun trafik bile akıllara neredeyse gelmiyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği megakent, helikopterle havadan görüntülendi.

İstanbul’un tarihi yerlerinden Ayasofya Kebir Camii, Sultanahmet Camii, Galata Kulesi, Dolmabahçe Camii, Haydarpaşa Garı’nın havadan görüntüleri adeta büyüledi.

İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi VİDEO

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BAMBAŞKA BİR HAVA KATTI

Ayasofya ve Sultanahmet’in aynı karede gözüktüğü anlar etkileyici bir görüntü oluşturdu.

Kısa süre sonra açılacak olan Taksim Camii, hemen karşısında bulunan Atatürk Kültür Merkezi, Anadolu yakasının yeni sembollerinden Çamlıca Camii ve Çamlıca Kulesi'nin ise şehrin siluetine bambaşka bir hava kattığı görüldü.

HAYALLER KURDURAN MARMARA DENİZİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yine görünümüyle iç ferahlatırken, Marmara Denizi'nin açık mavi tonu ise bir kez hayallere daldırdı.