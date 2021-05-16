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    İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi

    Eşsiz tarihi dokusu ve turistik yerleriyle her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği İstanbul, binalara rağmen güzelliği ile tebessüm ettirdi.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 13:15
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    İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi

    Dünyanın en güzel şehirlerinden olan İstanbul, şu sıralar en sessiz dönemini geçiriyor…

    Tam kapanmada neredeyse nüfusun yarıya yakını başka şehirlere giderken, ilk bilinen sorun trafik bile akıllara neredeyse gelmiyor.

    HAVADAN GÖRÜNTÜLER

    Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği megakent, helikopterle havadan görüntülendi.

    İstanbul’un tarihi yerlerinden Ayasofya Kebir Camii, Sultanahmet Camii, Galata Kulesi, Dolmabahçe Camii, Haydarpaşa Garı’nın havadan görüntüleri adeta büyüledi.

    İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi VİDEO

    İstanbul un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi #1

    BAMBAŞKA BİR HAVA KATTI

    Ayasofya ve Sultanahmet’in aynı karede gözüktüğü anlar etkileyici bir görüntü oluşturdu.

    Kısa süre sonra açılacak olan Taksim Camii, hemen karşısında bulunan Atatürk Kültür Merkezi, Anadolu yakasının yeni sembollerinden Çamlıca Camii ve Çamlıca Kulesi'nin ise şehrin siluetine bambaşka bir hava kattığı görüldü.

    İstanbul un tarihi ve turistik yerleri havadan görüntülendi #2

    HAYALLER KURDURAN MARMARA DENİZİ

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü yine görünümüyle iç ferahlatırken, Marmara Denizi'nin açık mavi tonu ise bir kez hayallere daldırdı.

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