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    İstanbul'un tsunami risk haritası

    İstanbul'un tsunami risk haritası

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), kentteki olası tsunami senaryolarına ilişkin eylem planları üzerinde çalışma gerçekleştirerek, 17 ilçenin risk raporlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 11:27
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    İstanbul'un tsunami risk haritası #1

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından, "İstanbul Tsunami Bilgi Kitapçıkları" çalışması yapıldı.

    Çalışmanın ilk etabı, "İstanbul Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Güncelleme Projesi" 2018 yılında tamamlandı ve kentin denize kıyısı olan ilçelerdeki tsunami etkileri araştırıldı.

    EYLEM PLANI OLUŞTURULDU

    İkinci etapta ise "İstanbul Tsunami Eylem Planı (2019)" ortaya konuldu.

    Bu çalışmayla belirlenen risk faktörlerine göre, her bir ilçe için olası kayıpların en aza indirgenmesini sağlayacak eylemler belirlendi.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #2

    17 İLÇE İÇİN RAPOR HAZIRLANDI

    Bu çalışma; Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere İstanbul'un denize doğrudan kıyısı olan ve tsunamiden belirgin şekilde etkileneceği öngörülen 17 ilçe için gerçekleştirildi.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #3

    ADALAR

    Rapora göre; Adalar'da binden fazla yapı tsunamiden etkilenecektir. İlçe genelinde maksimum su basma derinliğinin (dalga boyu) noktasal olarak 12.3 metreye ulaştığı hesaplanmıştır.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #4

    AVCILAR

    Avcılar'da maksimum su basma derinliği 5.2 metreye ulaşabilmekte; yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 780 metre.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #5

    BAKIRKÖY

    Bakırköy'de su basma mesafesi, dere yatağı boyunca yaklaşık bin 200 metreye ulaşmaktadır. İlçede maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 6.41 metreye ulaştığı hesaplanmıştır.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #6

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta su basma mesafesi denizden yaklaşık 200 metreye ulaşmaktadır.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #7

    BEYLİKDÜZÜ

    Beylikdüzü'nde maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.11 metreye ulaşmaktadır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 350 metreye ulaşmaktadır.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #8

    BEYOĞLU

    Beyoğlu'nda karadaki maksimum su basma derinliği, noktasal olarak 3.04 metreye ulaşmaktadır. 170'den fazla yapının tsunamiden etkileneceği öngörülmektedir.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #9

    BÜYÜKÇEKMECE

    Büyükçekmece'de maksimum su basma derinliği, noktasal olarak 8.59 metreye ulaşacak; bin 400 yapı tsunami baskınından etkilenecektir.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #10

    FATİH

    Fatih'te su basma derinliğinin noktasal olarak 7.02 metreye ulaştığı; yatayda ise su basma mesafesinin yaklaşık 650 metreye ulaştığı tespit edilmiştir.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #11

    KADIKÖY

    Kadıköy'de noktasal olarak su basma derinliğinin 7.79 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi dere yatakları boyunca yaklaşık bin metreye ulaşmaktadır.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #12

    KARTAL

    Kartal'da maksimum su basma derinliğinin 5.84 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 300 metreye ulaşmaktadır.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #13

    KÜÇÜKÇEKMECE

    Küçükçekmece'de maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.38 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık bin 230 metreye ulaşmaktadır.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #14

    MALTEPE

    Maltepe'de maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 7.96 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 670 metreye ulaşmaktadır.

    Maltepe Orhan Gazi Şehir Parkı tamamen sular altında kalmaktadır.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #15

    PENDİK

    Pendik'te maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.71 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 400 metreye ulaşmaktadır.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #16

    SİLİVRİ

    Silivri'de maksimum su basma derinliğinin 7.89 metreye ulaştığı hesaplandı. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık iki bin metreye ulaşıyor. Bin 500'den fazla yapı tsunamiye maruz kalacak.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #17

    TUZLA

    Tuzla'da maksimum su basma derinliği, noktasal 6.34 metre. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 600 metreye ulaşmakta.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #18

    ÜSKÜDAR

    Üsküdar'da maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 3.37 metreye kadar ulaşacak. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 365 metre olarak hesaplandı.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #19

    ZEYTİNBURNU

    Zeytinburnu'nda maksimum su basma derinliği noktasal olarak 5.95 metre, su basma mesafesi yaklaşık 470 metreye olarak hesaplandı.

    İstanbul'un tsunami risk haritası #20

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