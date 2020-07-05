İstanbul'un tsunami risk haritası

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), kentteki olası tsunami senaryolarına ilişkin eylem planları üzerinde çalışma gerçekleştirerek, 17 ilçenin risk raporlarını paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından, "İstanbul Tsunami Bilgi Kitapçıkları" çalışması yapıldı.

Çalışmanın ilk etabı, "İstanbul Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Güncelleme Projesi" 2018 yılında tamamlandı ve kentin denize kıyısı olan ilçelerdeki tsunami etkileri araştırıldı.

EYLEM PLANI OLUŞTURULDU

İkinci etapta ise "İstanbul Tsunami Eylem Planı (2019)" ortaya konuldu.

Bu çalışmayla belirlenen risk faktörlerine göre, her bir ilçe için olası kayıpların en aza indirgenmesini sağlayacak eylemler belirlendi.

17 İLÇE İÇİN RAPOR HAZIRLANDI

Bu çalışma; Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere İstanbul'un denize doğrudan kıyısı olan ve tsunamiden belirgin şekilde etkileneceği öngörülen 17 ilçe için gerçekleştirildi.

ADALAR

Rapora göre; Adalar'da binden fazla yapı tsunamiden etkilenecektir. İlçe genelinde maksimum su basma derinliğinin (dalga boyu) noktasal olarak 12.3 metreye ulaştığı hesaplanmıştır.

AVCILAR

Avcılar'da maksimum su basma derinliği 5.2 metreye ulaşabilmekte; yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 780 metre.

BAKIRKÖY

Bakırköy'de su basma mesafesi, dere yatağı boyunca yaklaşık bin 200 metreye ulaşmaktadır. İlçede maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 6.41 metreye ulaştığı hesaplanmıştır.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta su basma mesafesi denizden yaklaşık 200 metreye ulaşmaktadır.

BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü'nde maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.11 metreye ulaşmaktadır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 350 metreye ulaşmaktadır.

BEYOĞLU

Beyoğlu'nda karadaki maksimum su basma derinliği, noktasal olarak 3.04 metreye ulaşmaktadır. 170'den fazla yapının tsunamiden etkileneceği öngörülmektedir.

BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece'de maksimum su basma derinliği, noktasal olarak 8.59 metreye ulaşacak; bin 400 yapı tsunami baskınından etkilenecektir.

FATİH

Fatih'te su basma derinliğinin noktasal olarak 7.02 metreye ulaştığı; yatayda ise su basma mesafesinin yaklaşık 650 metreye ulaştığı tespit edilmiştir.

KADIKÖY

Kadıköy'de noktasal olarak su basma derinliğinin 7.79 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi dere yatakları boyunca yaklaşık bin metreye ulaşmaktadır.

KARTAL

Kartal'da maksimum su basma derinliğinin 5.84 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 300 metreye ulaşmaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE

Küçükçekmece'de maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.38 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık bin 230 metreye ulaşmaktadır.

MALTEPE

Maltepe'de maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 7.96 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 670 metreye ulaşmaktadır.

Maltepe Orhan Gazi Şehir Parkı tamamen sular altında kalmaktadır.

PENDİK

Pendik'te maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.71 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 400 metreye ulaşmaktadır.

SİLİVRİ

Silivri'de maksimum su basma derinliğinin 7.89 metreye ulaştığı hesaplandı. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık iki bin metreye ulaşıyor. Bin 500'den fazla yapı tsunamiye maruz kalacak.

TUZLA

Tuzla'da maksimum su basma derinliği, noktasal 6.34 metre. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 600 metreye ulaşmakta.

ÜSKÜDAR

Üsküdar'da maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 3.37 metreye kadar ulaşacak. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 365 metre olarak hesaplandı.

ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu'nda maksimum su basma derinliği noktasal olarak 5.95 metre, su basma mesafesi yaklaşık 470 metreye olarak hesaplandı.