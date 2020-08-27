İstediği üniversiteyi kazanan gençlerin yüzü gülüyor

Çalışıp istediği üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler, Ensonhaber WhatsApp hattına göndereceğiniz mesajlarınızı bekliyoruz. Gönderin, sevincinizi paylaşalım!

Türkiye'de birçok öğrencinin kendi geleceğini kazanmanın en önemli adımları arasında bulunan üniversite hayatının bir önceki basamağı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı.

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte kimi öğrenci kendi hayalindeki bölümde okuma fırsatı kazanırken kimisi de bu hayalinden uzak bir bölümde öğrenim hayatına devam edecek.

Tercihlerde istediğini bulamayanlar ise bu maratona yeniden hazırlanacak.

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