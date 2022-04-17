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    İYİ Partililer kaza yaptı: 3 yaralı

    Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde İYİ Parti Sakarya İl Başkan Yardımcılarının içerisinde bulunduğu otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
    • 17.04.2022 - 03:16
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    İYİ Partililer kaza yaptı: 3 yaralı

    Sakarya Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu’nda, Z.B. idaresindeki otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen ve içerisinde İYİ Parti İl Başkan Yardımcıları Selahattin Mungan ile Yüksel Esmeroğlu’nun olduğu otomobil kavşakta çarpıştı.

    Yaralıların durumu iyi

    İHA'nın haberine göre, meydana gelen kazada, Z.B. ile başkan yardımcıları yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumları iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    İYİ Partililer kaza yaptı: 3 yaralı #1

    İYİ Partililer kaza yaptı: 3 yaralı #2

    İYİ Partililer kaza yaptı: 3 yaralı #3

    İYİ Partililer kaza yaptı: 3 yaralı #4


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