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    İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 115 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen 35 göçmen ise yakalandı.
    • 01.09.2022 - 02:29
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    İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 29-30 Ağustos tarihlerinde, Seferihisar ve Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen can salları ve botlar içerisindeki toplamda 115 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    35 göçmen yakalandı

    İHA'nın haberine göre, yine Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen lastik bot içerisindeki 35 göçmen ekiplerce yakalandı.

    Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen kurtarıldı #2


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