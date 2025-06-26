İzmir Aliağa'da çıkan orman yangını Foça'ya sıçradı

İzmir'in Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri ile 6 dozer sevk edildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı.

Dumandan etkilenen 4 personelden 2'si ambulansta tedavi edildi, 2 personel ise hastaneye kaldırıldı.

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Foça’nın Ilıpınar ile Aliağa'nın Bozköy mahalleleri arasındaki Horozgediği Mahallesi'nde orman yangını çıktığını hatırlattı.

Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiğini belirten Elban, "Bu süreçte 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA ile sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleriyle 450 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Elban, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içinde olduklarını dile getirerek yangından etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

20 EV TAHLİYE EDİLDİ

Ilıpınar Mahallesi Muhtarı Selçuk Tabaklı da ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiğini ifade etti.

Tabaklı, "Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle bazı hayvan barınakları zarar gördü. Yaklaşık 20 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi​​​​​​​" dedi.

MSB: YANGINA 4 HELİKOPTERLE 62 SORTİ YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Aliağa ilçesindeki orman yangınına 4 helikopterle 62 sorti yapılarak müdahalede bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen orman yangınına, 4 helikopterimiz 62 sorti yaparak havadan etkili şekilde müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan çalışmalar aralıksız sürüyor" ifadeleri kullanıldı.