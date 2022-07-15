İzmir Aliağa’da otluk alanda yangın

İzmir Aliağa'da otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi’nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine intikal ederek yangın söndürme çalışması başlattı.

Müdahale ediliyor

Yangının kontrol altına alınması için 2 helikopter ve 2 uçak ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ile müdahale başlatıldı.