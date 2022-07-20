İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Saat 16.15 sıralarında İzmir'in Buca ilçesi Koop Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın bölgesine sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekiplerinin hem havadan hem karadan müdahale etti.

Kontrol altına alındı

Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

İzmir Buca'da ormanlık alanda yangın VİDEO