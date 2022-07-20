Petrol
107.06
-0.27%
Euro
17.9065
-0.35%
Dolar
17.5865
0.15%
Altın
962.65
-0.37%
Borsa
2525
0.93%
Bitcoin
414.877
2.08%
BTXN Coin
7.52
1.21%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    İzmir Buca'da ormanlık alanda yangın

    İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.
    • 20.07.2022 - 19:29
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 19:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir Buca'da ormanlık alanda yangın

    Saat 16.15 sıralarında İzmir'in Buca ilçesi Koop Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

    Yangın bölgesine sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekiplerinin hem havadan hem karadan müdahale etti.

    Kontrol altına alındı

    Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

    İzmir Buca'da ormanlık alanda yangın VİDEO

    İzmir Buca da ormanlık alanda yangın #1

    İzmir Buca da ormanlık alanda yangın #2


    İlginizi Çekebilir

    19 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    19 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Sanal Dünya ayrıcalıklarına ücretsiz ulaşın!
    Metabot

    Sanal Dünya ayrıcalıklarına ücretsiz ulaşın!

    Sarıyer'de kontrolden çıkan kimyasal yüklü tır yan yattı
    3. Sayfa

    Sarıyer'de kontrolden çıkan kimyasal yüklü tır yan yattı

    Görüş Bildir