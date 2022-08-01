İzmir Dikili'de tarım alanında yangın
İzmir'in Dikili ilçesinde, tarım alanında yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
- 01.08.2022 - 18:59
Saat 18.15 sıralarında İzmir'in Çandarlı- Dikili yolu mevkisindeki tarım alanında, henüz bilinmeyen nedenle çıktı.
Yangına müdahale ediliyor
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.