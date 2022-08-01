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    İzmir Dikili'de tarım alanında yangın

    İzmir'in Dikili ilçesinde, tarım alanında yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
    • 01.08.2022 - 18:59
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    İzmir Dikili'de tarım alanında yangın

    Saat 18.15 sıralarında İzmir'in Çandarlı- Dikili yolu mevkisindeki tarım alanında, henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

    Yangına müdahale ediliyor

    Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

    İzmir Dikili de tarım alanında yangın #1


    İzmir Dikili de tarım alanında yangın #2

    İzmir Dikili de tarım alanında yangın #3

    İzmir Dikili de tarım alanında yangın #4


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