İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine soruşturma

DHA

İzmir, çevre felaketinin pençesinde...

Körfez adeta pislik yuvasına dönerken kötü koku şehri esir aldı, kıyılar ölü balıklarla doldu.

İzmir'de 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümlerinin ardından çeşitli tarihlerde incelemeler yapıldı.

BAKANLIK İZSU'YA CEZA UYGULAYIP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) 6 ihlalden 8 milyon 305 bin 811 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: