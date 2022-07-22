İzmir Seferihisar'da ağaçlandırma sahası olan Doğanbey'deki yangında küle dönen alanın görüntüleri yürek burktu.

İzmir'de bugün Buca, Seferihisar'ın Beyler ve Doğanbey mahallesinde 3 yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı

Önce Beyler Mahallesi, ardından da Doğanbey mevkiinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Beyler Mahallesi'ndeki 7 saat, Doğanbey Mahallesi'ndeki ise 5 saat sonra havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınırken,soğutma çalışmaları sürüyor.

3 ev, sitenin güvenlik kulübesi ve 4 araç yandı

Her iki yangında 3 ev, bir sitenin güvenlik personelinin yaşadığı yapı ile 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Yanan alan havadan görüntülendi

Doğanbey mevkiinde yanan alan ise havadan görüntülendi.

2009’da meydana gelen ve 17 saat süren yangının ardından ağaçlandırma sahası olan alanda yeni yeni filizlenen ağaçların yanması yürek burktu. Bölgede çok sayıda ağacın küle döndüğü görüldü.

İzmir Seferihisar'da yanan alan havadan görüntülendi VİDEO

Ödünç aldığı araç yandı

Öte yandan denize gitmek için arkadaşından ödünç aldığı aracı yanan Ramazan Akyüz, İHA'ya yaptığı açıklamasında "Yangın çıkmış, araç yangında yanmış. Gezmeye gelmiştim, arkadaşımdan aracı ödünç almıştım. Denize gitmek için aracı park etmiştim, yangınla birlikte araç da yanmış. Burada bir afet söz konusu. Bu yüzden devletin bu aracın karşılaması gerekiyor. Bize yol göstermelerini gerekiyor" dedi.